Un restaurateur dégouté de voir les gens faire la queue au McDrive (Pontivy)

Lecteur : Koreus Facebook Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

A Pontivy dans le Morbihan en Bretagne, Laurent Gaurion, patron du restaurant Le Men-Glaz, pousse un coup de gueule en voyant les gens faire la queue au drive du McDonald's alors que lui n'a fait que 4 commandes à emporter. La France vit son deuxième confinement et les restaurants sont fermés, seule la vente à emporter est autorisée. Ce restaurateur s'est adapté, mais il ne rencontre pas le succès escompté. Par contre son concurrent McDonald's se gave et cela le met hors de lui. « Je constate que les gens n’ont rien compris, ils n'ont absolument rien compris. On se retrouve dans une galère monstrueuse. On est obligé de reprendre des crédits qu'on va être obligé de rembourser à l'état ». Il regrette que les gens privilégient les grands groupes ou la grande distribution plutôt que les petits commerçants.

confinement coronavirus coup gueule mcdonalds mcdrive restaurant restaurateur