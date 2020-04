Retirer un collier plastique d'un éléphant de mer

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Naude Dreyer et Antouine, de l'ONG Ocean Conservation Namibia (OCN), retire un collier plastique d'un éléphant de mer sur une plage en Namibie. Ils parviennent à maîtriser l'animal de plus de 150 kg avec un filet en forme d'épuisette qui possède une fermeture éclair pour pouvoir atteindre le collier et le couper avec un paire de ciseaux. Une intervention rapide et efficace. Bravo !

collier elephant mer plastique sauvetage