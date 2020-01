10 tonnes de déchets retournés à l'envoyeur (Laigneville)

Samedi 4 janvier 2020, un homme a jeté illégalement 10 tonnes de déchets entre les communes de Laigneville et de Rousseloy. 48h plus tard, les déchets étaient de retour chez lui avec l'aide du maire de Laigneville et des agents municipaux. Le maire a été avisé samedi soir par une habitante des allées et venues d'un camion transportant des déchets. À l'aide la vidéo surveillance, le maire a pu identifié le coupable. Les 10 tonnes de déchets ont été retournées à l'envoyeur. Depuis 2014, Christophe Dietrich le maire de Laigneville fait la chasse aux dépôts sauvages. En 2019, la commune n'a eu que 3 dépôts, tous les contrevenants ont été identifiés et verbalisés.

dechet envoyeur france laigneville maire ordure retour