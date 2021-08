Retrouvailles d'un couple d'ombres

Un homme et une femme utilisent des bandes noires sur le sol et leurs ombres pour donner l'illusion, grâce à une vue prise par un drone, d'un couple qui se retrouve et s'enlace amoureusement.

couple drone illusion ombre retrouvailles