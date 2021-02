Le robot Spot avec un bras

Le robot Spot de Boston Dynamics a désormais un bras en plus des jambes et des caméras. Il peut ainsi effectuer diverses tâches comme ramasser des objets, ranger le salon, ouvrir des portes ou des vannes, actionner des interrupteurs, entretenir le jardin et s'amuser. Les mouvements de la main, du bras et du corps sont automatiquement coordonnés pour simplifier les manipulations et élargir l'espace de travail du bras. Le robot Spot a été programmé à l'aide d'une nouvelle API pour la manipulation mobile qui prend en charge l'autonomie et les applications utilisateur, ainsi qu'une tablette qui permet aux utilisateurs d'effectuer des opérations à distance.

boston bras dynamics robot spot