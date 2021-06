Ne jetez pas vos rouleaux de papier toilette

Cet homme a eu un jour l'idée de mettre un rouleau de papier toilette dans un four à micro-ondes et a fait une découverte géniale. Les rouleaux explosent comme des popcorns et se transforment en papier toilette. SPOILER : Il s'agit bien sûr d'une plaisanterie. Ne faites pas cela chez vous, vous risquez de mettre le feu ! Afficher le spoil

micro-onde papier popcorn rouleau toilette