Saut dans la piscine depuis le toit de la maison (Fail)

Le 4 juillet 2020 aux États-Unis pendant une pool party, une femme et un homme ont tenté de sauter dans la piscine depuis le toit de la maison. L'homme a réussi son saut, mais la femme a semble-t-il hésité et a atterri sur la toiture de la terrasse, a fait un flip et est tombé dans l'eau de la piscine. D'après la personne qui a filmé, la femme va bien.

fail flip maison piscine saut toit