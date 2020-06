Elle sauve son voisin en train de s'étouffer (Floride)

A Orlando en Floride, un homme mangeait chez lui quand un bout de steak est resté coincé dans sa gorge. Il a couru chez sa voisine et a frappé à sa porte pour demander de l'aide « J'allais mourir, je n'arrivais pas à respirer, et je ne pouvais pas parler » a expliqué l'homme. Sa voisine Karen a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas quand elle a ouvert la porte et a immédiatement commencé la méthode de Heimlich, un geste de premiers secours permettant la libération des voies aériennes. Après quelques secondes, l'homme a pu expulser le morceau coincé.

