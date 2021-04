Un dauphin pris dans une bouée au large de Saint-Cyr-sur-Mer

Mardi 13 avril 2021, Nicolas Raffi naviguais seul en wingfoil dans la baie de Saint-Cyr-sur-Mer, dans le var, lorsqu'il a vu une maman dauphin accidentellement prise dans le cordage d'une bouée avec son delphineau à ses cotés. N'ayant rien pour la décrocher, il a rejoint son ami Jean-Cri possédant un bateau au port. 45 minutes plus tard, les deux hommes ont retrouvé les mammifères au même endroit et réussi à libérer la maman grâce à un couteau. « C'était incroyable de les entendre communiquer et de voir le bébé rester là malgré notre présence pendant que nous la décrochions », a déclaré Nicolas sur sa page Facebook.

bouee dauphin saint-cyr-sur-mer sauvetage