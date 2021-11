Sauvetage d'un écureuil dans une cheminée

A Ashland en Virginie aux États-Unis, un couple est réveillé à 7h du matin par un écureuil dans la cheminée. Il est normalement recommandé de laisser une fenêtre ouverte pour laisser l'animal partir de lui-même. Mais leur salon n'ayant pas de fenêtre, Cody a décidé de s’en occuper. Il a enfilé une paire de gants et a attrapé l'animal. Mais en le sortant de la cheminée, il a tapé dans une grille et cela a fait peur à l'écureuil qui a mordu sa main. Cody a crié de douleur et a lâché l'animal. Le couple est parti à l'hôpital laissant le petit rongeur avec le colocataire. Finalement, Cody s'en est sorti avec une morsure assez profonde, jusqu'à l'os. Il n'a pas eu de point de suture, juste un traitement antibiotique. Quant à l'écureuil, il a réussi à sortir de la maison tout seul.

cheminee cri ecureuil morsure sauvetage