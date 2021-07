Sauvetage d'un enfant seul en haut d'un escalator (Chine)

Le 10 mars 2021 à Wuhan en Chine, un enfant d'un an s'est retrouvé seul en haut d'un escalator. Une mamie se rendait dans le métro avec son petit-fils âgé d'un an. Pour passer le portique de sécurité, elle a fait passer l'enfant en premier puis elle a voulu passer derrière avec la poussette, mais le portique s'est refermé juste derrière l'enfant qui a continué son chemin jusqu'en haut d'un escalator. La femme paniquée a tout de suite alerté les agents de sécurité. Un des agents est intervenu rapidement et pu attraper l'enfant avant le drame.

