Sauvetage spectaculaire au 5e étage d'un immeuble en feu (Lyon)

Ce matin dans la rue Paule Bert à Lyon, un feu s'est déclaré au 5e et dernier étage d'un immeuble. Un homme se trouvant dans l'appartement en feu a tenté d'échapper aux flammes en passant par la fenêtre. Accroché à la balustrade au-dessus du vide, il a reçu rapidement l'aide d'un voisin qui l'a attrapé à bout de bras et a réussi à le hisser à l'intérieur. La scène a été filmée par un passant. Près de 40 pompiers ont été mobilisés. A 13h l'incendie était toujours en cours et s'est propagé à l'immeuble voisin par les combles.

appartement feu flamme france immeuble incendie lyon sauvetage voisin