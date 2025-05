Il nettoie une allée gratuitement

Le youtubeur de la chaine SB Mowing est tombé sur une maison avec une allée pas du tout entretenue. Il a demandé à son propriétaire, s'il pouvait offrir ses services et tondre la pelouse gratuitement. L'homme a accepté, mais a averti que le jardin était pire. Si vous préférez, sur YouTube, il a posté la même vidéo en version longue (44 minutes). Voici sa description « Je regardais cette cour pour voir s'il n'y avait pas un trottoir caché et juste au moment où je faisais cela, le propriétaire de la maison est sorti. J'ai donc sauté de mon camion pour aller lui parler. Je lui ai dit que j'avais vu que sa pelouse devenait très haute et que je me demandais s'il voulait un devis. Il a répondu par l'affirmative et je lui ai dit que je serais ravi de le faire gratuitement. Il n'a pas vraiment su quoi dire au début, mais il s'est assuré auprès du patron que je pouvais aller de l'avant et faire le travail. J'ai posé des questions sur l'arrière-cour et ils m'ont dit que c'était bien pire que l'avant-cour et que je n'étais pas obligé de le faire si c'était trop mauvais. Cela m'a semblé être un défi à relever, alors je me suis mis au travail. ». SB Mowing s'amuse chaque semaine à tondre gratuitement des pelouses dans différents quartiers. Sa mission ? Apporter sourire et soulagement à ceux qui en ont le plus besoin, qu'il s'agisse de familles occupées, de personnes âgées, d'enfants ou de personnes âgées.

