Ceci n'est pas un Bernard-l'hermite

Ce que vous allez voir n'est pas un Bernard-l'hermite, mais une seiche qui l'imite pour attirer des poissons. En 2017, des chercheurs au Japon ont fait cette étonnante découverte. Dans une vidéo de l'université de Ryukyus, on peut voir une seiche (Sepia pharaonis) avoir un comportement de battement de patte qui ressemble aux mouvements d'un crabe. En plus du mouvement, la seiche a changé de couleur. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que la seiche pourrait imiter le Bernard l'hermite pour approcher discrètement leur proie ou pour se protéger des prédateurs. Le Bernard l'hermite est suspensivores (il se nourrit de micro organisme en filtrant l'eau) et n'est pas une menace pour les petits poissons dont la seiche se nourrit.

bernard hermite imitation seiche