Simulation de saut sur les planètes du système solaire

Une simulation en 3D de la hauteur à laquelle on peut sauter en fonction de la gravité sur les planètes du système solaire : la Terre et son satellite naturel la Lune, Mercure, Venus, Mars et son satellite Phobos, Cérès, Jupiter et son satellite Ganymède, Saturne et son satellite Titan, Uranus, Neptune et son satellite Triton, Pluton et Éris. Une animation réalisée par Bright Side.

