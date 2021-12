Un chauffeur de taxi sauve la vie d'un singe (Inde)

Mercredi 8 décembre 2021 près du village de Karasangal en Inde, un chauffeur de taxi est venu en aide à un singe inanimé. L'homme rentrait chez lui en voiture quand il a vu une meute de chiens errants attaquer le simien. Il a bondi hors de son véhicule, a fait fuir les chiens et a porté secours au singe inanimé sur le sol en effectuant un massage cardiaque et du bouche-à-bouche. Après de longues secondes, l'animal est revenu à la vie et s'est accroché à son sauveur comme un bébé. Le chauffeur de taxi a emmené le singe chez le vétérinaire. L'animal a été relâché dans la forêt le lendemain. Le chauffeur a expliqué avoir suivi une formation aux premiers secours il y a 10 ans et ne l'avoir jamais mis en pratique jusqu'à ce jour.

