Un singe vole le sandwich d'un gardien

A Langkawi en Malaisie, un singe vole le sandwich d'un agent de sécurité pendant qu'il mange. Le gardien s'ennuyait, car l'endroit était vide de gens à cause du Coronavirus. Quand il a vu un groupe de singe au loin, il a décidé de s’amuser un peu. Il a eu l'idée de les attirer avec son sandwich. Un des singes s'est approché, il a fait mine d'avoir peur et a donné un morceau de pain. Et quand l'animal en a demandé plus, il a avalé un gros morceau et donné le reste au singe en prétendant être agacé.

agent gardien securite singe vol voleur