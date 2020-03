Une skieuse bloquée dans la neige la tête en bas (Les Arcs)

En faisant du hors piste dans la station Les Arcs en Savoie, Will un skieur britannique est tombé sur une skieuse coincée dans la neige la tête en bas. Heureusement, le skieur de 23 ans avait une pelle dans son sac à dos et a pu la dégager rapidement avant qu'elle ne manque d'air. On peut entendre à la fin la femme de 19 ans lui dire merci .

aide arcs bas femme france neige sauvetage ski skieur tete