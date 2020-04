Des soignants font une surprise Ã  un chauffeur de taxi (Espagne)

Des soignants font une surprise à un chauffeur de taxi (Espagne)

Dans l'hôpital Ramón y Cajal à Madrid en Espagne, les soignants ont tenu à rendre hommage à un chauffeur de taxi qui transporte les malades du COVID-19 gratuitement. Les médecins et les infirmières ont dû ruser pour lui faire la surprise et lui ont faire croire qu'il devait venir chercher un patient. A son arrivée, le chauffeur de taxi a découvert les employés de l'hôpital en train de l'applaudir. Il a reçu en plus une enveloppe remplie d'argent et le résultat négatif de son propre test au Covid-19.

applaudissement chauffeur coronavirus covid-19 espagne gratuit hommage malade taxi transport