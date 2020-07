Un sous-marin en Lego avec des couplages magnétiques

La fabrication d'un sous-marin radiocommandé avec des pièces de Lego et une coque en verre. Des couplages magnétiques pour les hélices et le gouvernail ont été utilisés afin de ne pas avoir à percer des trous dans la coque et éviter ainsi la moindre fuite. Une vidéo réalisée par Brick Experiment Channel.

aimant couplage fabrication lego magnetique sous-marin