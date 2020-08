« On n'a pas envie de voir quelqu'un tomber à l'eau »

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Après avoir envoyé les deux astronautes Doug Hurley et Bob Behnken dans l'espace il y a deux mois, SpaceX a réussi à les ramener sur Terre sain et sauf. Pendant le live de la mission intitulée Demo-2, la commentatrice explique que la sécurité est leur priorité et que personne n'a envie de voir une personne tomber à l'eau. Quelques secondes après, on peut voir une personne de l'équipe sauter dans l'eau volontairement.

astronaute eau mission saut spacex