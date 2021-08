Spider-Man : No Way Home (Trailer)

Sony Pictures vient de dévoiler la première bande-annonce du film américain « Spider-Man No Way Home », réalisé par Jon Watts et dont la sortie en salles est prévue pour le 15 décembre 2021. Après les événements liés à l'affrontement avec Mystério, l'identité secrète de Spider-Man a été révélée. Il est par ailleurs devenu un fugitif recherché par le gouvernement, qui l'accuse du meurtre de Mystério. Peter Parker devra prouver son innocence, aidé par ses amis, M. J. et Ned Leeds, et par Docteur Strange. Il mènera également le combat de sa vie contre Electro et le redoutable Docteur Octopus.

