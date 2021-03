Star Wars : The Bad Batch (Trailer)

La bande-annonce de la série d'animation en 3D américaine « Star Wars : The Bad Batch » en streaming dès le 4 mai sur Disney+. Située juste après les événements de La Revanche des Sith et de The Clone Wars, la série suit le Bad Batch, un escadron d'élite de cinq soldats clones nommés Hunter, Crosshair, Wrecker, Tech et Echo. Génétiquement modifiés, ils ont des méthodes de combat peu conventionnelles ainsi que des personnalités et des apparences plus distinctes que les autres clones. Peu après la fin de la guerre des clones, ils entreprennent des missions de mercenaires tout en luttant pour survivre et trouver un nouveau but à leur existence.

