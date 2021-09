Stock de noix sous le capot d'une voiture

À Ottawa, au Canada, le propriétaire d'une voiture n'arrivait plus à faire fonctionner le levier de la boite automatique et ne parvenait pas à ouvrir le capot du véhicule. Celui-ci a alors été remorqué dans un garage automobile et un mécanicien a découvert le trésor d'un écureuil, constitué de centaines de noix stockées dans les moindres recoins sous le capot de la voiture.

ecureuil noix stock voiture