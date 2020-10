Le streamer Mr PIXL pris en flag en train de tricher

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Le 27 octobre 2020 pendant un stream du jeu Warzone sur Twitch, le streamer Mr PIXL a été pris en flag en train de tricher. Cela faisait un moment que plusieurs personnes le soupçonnaient de tricher, mais il n'y avait pas de preuve. Mais l'autre jour dans le chat de Twitch, une personne lui a demandé d'appuyer sur la touche Insert. Sauf que cette touche n'est pas innocente, car elle révèle le panneau de configuration du logiciel de cheat (amélioration de la visée...). Mr PIXL est tombé dans le piège, a appuyé bêtement sur la touche et le panneau s’est affiché. Plus de doute, tout le monde a pu voir qu'il trichait. Il s'est fait bannir de Twitch. Lors d'un live Facebook (vers les 6:00), il a avoué et tenté de s'expliquer, mais le mal est fait.

flag piece streamer triche twitch