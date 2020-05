Pouvez-vous me passer Monsieur Toofak ?

Un homme au téléphone cherche à parler à un certain Toofak, Summon Toofak. L'homme comprend qu'il s'agit d'une blague quand il prononce la phrase « I'm looking for Summon Tookfak ? » que l'on pourrait traduire comme ceci, je cherche à niquer (ou baiser) quelqu'un.

