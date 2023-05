Demande en mariage pendant une partie de Taboo

Pendant une partie de Taboo, un couple essaie de faire deviner des mots aux autres joueurs. Le couple doit faire deviner les mots : You, Me, Merry, Wheel. Quand l'homme prononce les mots à voix haute, cela donne : « Will you marry me ? » (Veux-tu m'épouser). La femme met quelques secondes avant de comprendre qu'il s'agit d'une demande en mariage.

demande devinette jeu mariage mot taboo