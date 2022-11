Technique de self defense

Si vous êtes assis à l'avant d'une voiture et que quelqu'un à l'arrière essaie de vous étranger avec une corde, voici ce qu'il faut faire. Glissez deux doigts entre votre cou et la corde, puis glissez la ceinture de sécurité et baissez votre siège. Vous pouvez maintenant retirer la corde facilement de votre cou. Un homme a eu l'occasion de mettre en pratique cette technique de self défense qu'il a vu sur TikTok.

