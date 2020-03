Témoignage d'une infirmière dans « Les Grandes Gueules » (Coronavirus)

Ce jeudi 19 mars 2020, troisième jour de confinement contre le coronavirus, Geneviève, une infirmière dans les Deux-Sèvres, a livré un témoignage particulièrement poignant dans l'émission « Les Grandes Gueules » diffusée sur RMC. « Je n'embrasse plus mes enfants, je ne vois plus les gens que j'aime. Je fais tout ça pour des gens qui continuent de se balader et à prendre ça pour des vacances. [...] Ceux qui se disent qu’ils ne l’ont pas, vous pouvez le transmettre. Vous pouvez le transmettre à la boulangère, qui va servir vos parents. Un jour, vous n’aurez tellement pas écouté ce qu’on vous a dit qu’on devra choisir entre sauver votre père ou sauver votre mère. C’est ça la réalité. », a-t-elle déclaré. Un véritable cri du cœur qui nous rappelle, si besoin est, l'importance de rester chez soi et d'appliquer les gestes barrières avec la plus grande rigueur.

