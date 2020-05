La tenségrité

La tenségrité avec une structure en carton fabriquée par Things made of cardboard. La tenségrité est la faculté d'une structure à se stabiliser par le jeu des forces de tension et de compression qui s'y répartissent et s'y équilibrent.

