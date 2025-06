Tester l'accélération de la Tesla Plaid sans ceinture

Dans l'Oblast d'Odessa en Ukraine, le propriétaire d'une Tesla Model S Plaid fait tester l'accélération de sa voiture à un ami qui oublie de mettre sa ceinture de sécurité... Le conducteur met la voiture en mode Drag Strip qui permet une accélération de 0 à 100 km/h en 2,1 secondes et appuie sur la pédale d'accélération. Le passager est collé au siège, mais pas pour longtemps, car le conducteur doit freiner. Le passager est propulsé en avant et se cogne la tête contre le pare-brise et le brise.

