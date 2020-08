Quand vais-je perdre mon pucelage ?

Sur TikTok, l'utilisateur @taylinss utilise le filtre "When will I loose my virginity" pour savoir quand il va perdre son pucelage. L'application lui indique qu'il va perdre sa virginité dans 30 secondes. SPOILER : C'est à ce moment là que son père entre dans la chambre. Mauvais timing 😅 Afficher le spoil

filtre pucelage telephone test virginite