The Batman (Teaser)

Pas de Comic-Con à San Diego cette année en raison du Coronavirus. DC et ses partenaires ont ouvert une convention en ligne intitulée DC FanDome et ont réservé quelques surprises comme le teaser du prochain Batman qui s'appellera tout simplement The Batman. Bruce Wayne / Batman sera joué par Robert Pattinson et la sortie en salle est prévue le 1er octobre 2021

