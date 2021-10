The Batman (Trailer)

Warner Bros. Pictures vient de dévoiler la bande-annonce officielle du film américain de super héros « The Batman », réalisé par Matt Reeves et dont la sortie en salles est prévue pour le 3 mars 2022. Dans sa deuxième année de lutte contre le crime, Batman explore la corruption qui sévit à Gotham et comment elle pourrait être liée à sa propre famille, les Wayne. En parallèle, il enquête sur les meurtres d'un criminel qui pose des énigmes dans ses lieux de crimes.

