Tic et Tac, les Rangers du risque (Trailer)

La première bande-annonce du film américain « Tic et Tac, les Rangers du risque », une comédie d’action mêlant prises de vues réelles et images de synthèse réalisée par Akiva Schaffer et disponible à partir du 20 mai sur Disney+. Suite à la disparition de l'un de leurs anciens partenaires, Tic et Tac reforment leur duo de détectives afin de secourir leur ami.

bande-annonce rangers risque tac tic trailer