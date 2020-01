Un tir accidentel de grenade lacrymo atterrit dans un appartement (Lyon)

Samedi 11janvier 2020 à Lyon, une femme filmait les manifestations depuis la fenêtre de son appartement quand elle a reçu une grenade lacrymogène. La scène s'est déroulée vers 15h30 rue de la Barre. Un groupe d'étudiants travaillaient leurs futurs partiels au 4e étage d'un appartement lorsqu'ils ont entendu les manifestations à l'extérieur. Emma, 20 ans, a sorti son téléphone pour filmer et c'est à ce moment-là qu'elle a reçu une grenade lacrymogène. L'engin a explosé au niveau de leur fenêtre et a atterri à l'intérieur de l'appartement. Les étudiants ont pensé que le tir était volontaire et ont déposé plainte. La police du Rhône a réagit sur twitter « Si un tir a pu toucher accidentellement le balcon d'un immeuble, il n'y a eu aucune velléité de l'atteindre. Aucun blessé n'est à déplorer »

