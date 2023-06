Tir précis sur le point central (Foot)

Pendant la mi-temps d'un match des Earthquakes de San José aux États-Unis, quatre supporters participaient à un concours où il devaient placer la balle le plus près possible du point central. Le quatrième participant a placé la balle sur le point central. Un sacré tir de précision ! Par contre on ne sait pas ce qu'il a gagné, mais il a eu le droit à l'admiration du public.

central football point precis precision tir