Chuter à ski dans une crevasse

En skiant sur un glacier près du Pic de la Grave dans le massif des Écrins (Alpes), un skieur est tombé dans une crevasse. Heureusement, il ne skiait pas seul et tout le monde était bien équipé (arva, sonde, pelle, baudrier, piolet, crampons, broche à glace et corde). Le skieur a pu commencer à remonter avant que ses potes arrivent et l'aide à sortir complètement.

