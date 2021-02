Tournage du film « Ambulance » de Michael Bay

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Les tournages de Michael Bay sont aussi spectaculaires que ses films. Un exemple avec cette vidéo prise sur le tournage de son prochain film, Ambulance, dont la sortie est prévue pour 2022. On peut y voir le réalisateur américain sur une dolly (support de la caméra monté sur rails) au plus près de l'action lors d'une scène explosive. « Nous tournons ces plans contrôlés qui ont l'air dangereux. Il faut une super équipe pour permettre à ces plans d'exister, au vu des mécanismes physiques que cela implique et des voitures à gérer. Au final, tout le monde était en sécurité. Cette vidéo tournée avec un téléphone rend les choses plus effrayantes qu'elles ne l'étaient à vivre », a-t-il commenté sur son compte Instagram.

ambulance bay explosion scene tournage