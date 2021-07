Ne jamais tourner le dos à un lion

Dean Schneider vit dans le refuge animalier Hakuna Mipaka qu'il a fondé en Afrique du Sud et il s'amuse à tourner le dos à un lion. Le félin s'approche alors lentement de lui et fini par bondir, moment où Dean Schneider lève le doigt et se retourne pour stopper le lion.

dos lion tourner