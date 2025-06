Tracter un rouleau compresseur sur la route

Une personne a eu l'idée à la con de remorquer un rouleau compresseur en l'attachant à l'arrière de son pickup. La scène a été filmée depuis une autre voiture qui suivait. On peut voir le rouleau compresseur se détacher du pickup et finir sa course dans une voiture qui arrivait en face. L'avant de la voiture a été complètement détruit. Le conducteur se semble pas blessé, les airbags ont bien joué leur rôle.

