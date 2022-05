Avatar : La Voie de l'eau (Trailer)

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

20th Century Studios vient de dévoiler la première bande-annonce du film de science-fiction américain « Avatar : La voie de l'eau », réalisé par James Cameron et dont la sortie en salles est prévue pour le 14 décembre 2022. L'intrigue se déroule une dizaine d'années après les événements racontés dans le premier long-métrage. Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. Leur vie idyllique, proche de la nature, est menacée lorsque la Resources Development Administration, dangereuse organisation non-gouvernementale, est de retour sur Pandora. Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake et sa famille se rendent sur les récifs, où ils pensent trouver asile. Mais ils tombent sur un clan, les Metkayina, aux mœurs différentes des leurs...

avatar bande-annonce eau trailer voie