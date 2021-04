Un train miniature joue de la musique

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Mercredi 17 mars 2021 au musée Miniatur Wunderland à Hambourg, en Allemagne, un train de modélisme ferroviaire a battu le record du monde de la plus longue mélodie jouée par un train miniature en jouant divers extraits de musique classique, en frappant des verres d'eau disposés le long de la voie ferrée à travers de nombreux paysages de différents pays. Construite par les frères jumeaux Gerrit et Frederik Braun à partir de décembre 2000, Miniatur Wunderland est la plus longue maquette de réseau ferré du monde avec le record de 15 km de voies ferrées et un millier de trains.

miniature modelisme musique record train verre