Un policier percuté par un train

Alors qu'il pourchassait un individu suspecté de cambriolage à Rockmart, dans l'État de Géorgie, Andy Anderson, un policier du comté de Polk, a été percuté par un train de marchandises. Il était tellement concentré sur sa mission qu'il en a oublié son environnement et n'a pas prêté attention au train qui arrivait derrière lui, comme nous le montre cette vidéo capturée par sa caméra corporelle. Andy Anderson a subi une commotion cérébrale ainsi que six côtes, un coude et un os d'une épaule cassés. Il a été libéré de l'hôpital et devrait se rétablir complètement.

