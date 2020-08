Le train suspendu de Wuppertal (1902)

Le Museum of Modern Art (MoMA) de New York a publié une vidéo de 1902 réalisée à bord du train suspendu de Wuppertal, en Allemagne. Créé par Eugen Langen, ce monorail a été ouvert en 1901. Il est toujours en activité sur une ligne aérienne composée de 20 stations sur un parcours de 13,3 km. Il s'agit du plus vieux système de monorail au monde.

