Tremblement de terre en Iran

Dimanche 14 novembre 2021 en Iran, deux tremblements de terre, de magnitude 6,4 et 6,3, ont frappé le sud du pays, faisant au moins un mort et provoquant des scènes de panique. Sur ces images filmées près de Bandar Abbas, ville portuaire située au bord du golfe Persique et capitale de la province de Hormozgan, les camions stationnés au bord d'une route sont vivement secoués par l'un des séismes et des nuages de poussière se soulèvent sur les montagnes à cause d’importants éboulements rocheux.

camion iran montagne poussiere terre tremblement