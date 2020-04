Trick avec une balle de ping-pong et des casseroles

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Pendant le confinement en Californie, Scotty et sa maman tentent de faire un trick avec une balle de ping-pong et des casseroles. Le but du jeu est d'envoyer la balle dans un gobelet en la faisant rebondir sur des casseroles posées sur le sol. Une question se pose alors : réussiront-ils à relever le défi ?

balle casserole fils gobelet maman trick