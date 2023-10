Un petit trick de mamie

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Dans son salon, une mamie fait un trick en lançant un objet en silicone au sol. SPOILER : L'objet en silicone se colle sur le sol et on découvre une main qui fait un doigt d'honneur. La femme met ses lunettes de soleil et danse sur la musique « Forget You » de CeeLo Green Afficher le spoil

doigt honneur lunette main mamie silicone soleil trick