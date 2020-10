Trois hommes vs Ballon dans une rivière

Trois hommes essaient de récupérer un ballon qui flotte à la surface d'une rivière à Belgorod, en Russie, mais l'opération s'avère plus compliquée que prévue. En effet, l'un des hommes est tenu par les jambes pour s’approcher, la tête en bas, du ballon, mais ses amis finissent par lâcher prise et il tombe dans la rivière. Cependant, il peut ainsi attraper le ballon avec beaucoup plus de facilité. Opération réussie !

