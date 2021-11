« The Ultimate Run » du skieur acrobatique Markus Eder

Dans ce montage intitulé « The Ultimate Run », le skieur acrobatique italien Markus Eder réalise des descentes spectaculaires depuis les hauts sommets de Zermatt, en Suisse. Six années de ski condensées en dix minutes de pure joie et d'adrénaline.

acrobatique eder run ski ultimate